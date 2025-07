San Michele Sud Experience addio al plateatico | 25mila euro buttati e un danno d’immagine

San Michele Sud Experience, un punto di riferimento per gusto e creatività, dice addio al suo amato plateatico, simbolo di convivialità e stile. Con un investimento di 25mila euro, si è deciso di rimuovere questa storica area, ma a quale prezzo? La perdita di un’immagine iconica e il danno economico sono ormai inevitabili. La domanda sorge spontanea: questa scelta rappresenta veramente un passo avanti o un errore che costerà caro alla città e ai suoi affezionati clienti?

Non c’è più la terrazza di San Michele Sud Experience, il locale noto in città e in provincia per i suoi maritozzi e la sua anima creativa. Negli ultimi giorni, chi passa in via Michele Sanmicheli 1 fatica a riconoscerlo: il plateatico esterno, diventato negli anni un tratto distintivo del locale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it