Motociclista cade in una scarpata a Tornolo | grave in elisoccorso al Maggiore

Un pomeriggio di luglio si trasforma in un dramma a Tornolo, dove un motociclista ha avuto un grave incidente cadendo in una scarpata. La pronta risposta dei soccorritori del 118, arrivati con ambulanza e automedica, ha permesso di intervenire tempestivamente. La sua condizione è critica e si è reso necessario l’intervento con l’elicottero per il trasporto urgente all’ospedale maggiore. La vicenda sottolinea quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale.

Un motociclista è caduto in una scarpata, mentre stava percorrendo una strada nei pressi di un sentiero nella zona di Tornolo, nel pomeriggio di giovedì 10 luglio, verso le ore 16. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: motociclista - scarpata - tornolo - cade

Motociclista vola in una scarpata e muore dopo lo scontro con un'auto - Un tragico incidente ha scosso Visso, portando via un motociclista in un volo fatale dopo lo scontro con un’auto.

Motociclista di 68 anni cade per 50 metri in una scarpata vicino al fiume trebbia, condizioni gravi - un uomo di 68 anni cade da 50 metri vicino al fiume Trebbia a Marsaglia, soccorso dal Soccorso Alpino Emilia Romagna, elisoccorso di Milano e vigili del fuoco, trasportato in codice 3 all’ospedale Mag ... Come scrive gaeta.it

Motociclista cade in una scarpata: soccorso con l’elisoccorso ... - MSN - Il figlio del motociclista, che viaggiava su un’altra moto, era presente al momento dell’incidente ma non è rimasto coinvolto. Riporta msn.com