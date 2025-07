Riva Fiorita | la spiaggia pubblica chiusa da 5 anni lasciata in esclusiva ai privati

Per anni, Riva Fiorita a Posillipo è rimasta un angolo di mare nascosto, accessibile solo a pochi privilegiati. Questa splendida spiaggia pubblica, chiusa da cinque anni e ora riservata ai residenti di un esclusivo condominio, rappresenta una ferita aperta per la comunità. Con un passaggio comunale garantito, il suo destino resta incerto: potrà tornare a essere un bene di tutti o continuerà a essere un segreto di pochi?

A Napoli esiste una spiaggia libera interdetta da 5 anni. Si tratta di Riva Fiorita, in via Ferdinando Russo, a Posillipo. Proibita non a tutti, però, perché oggi è a uso esclusivo di chi vive in un condominio privato. Infatti, l'unico accesso a Riva Fiorita è garantito da un passaggio comunale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

