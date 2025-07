I videogiochi non sono yogurt. Quante volte abbiamo assistito a petizioni che sembrano più un'aspirapolvere di parole, svuotandosi nel nulla? Personalmente, le petizioni mi fanno sbadigliare, indipendentemente dalla causa. Eppure, c'è qualcosa di affascinante nel credere che, con la giusta voce e un po' di passione, si possa ancora cambiare il corso delle cose. Perché, alla fine, non tutto è perduto: i giochi, come le idee, meritano di essere giocati e difesi.

Una premessa: a me le petizioni hanno sempre fatto sbadigliare, indipendentemente che ne condivida o meno la causa: è proprio la parola “petizione”, forse, la sento e dormo. Oltre a darmi un senso di fatica sprecata, di partita persa in partenza (sbaglierò io, comunque fui oggetto anche di una petizione lanciata dalla compianta Michela Murgia e dalle femministe per non farmi pubblicare più da nessuno, e anche quella è finita nel nulla, non ce l’hanno fatta neppure con me). Una lunga teoria di “firma qui”, “firma là”, “salviamo questo”, “blocchiamo quello”, io me le immagino tutte archiviate in una cartella chiamata “Simbolico”, tra il panda del WWF e l’eredità spirituale dei Maya. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it