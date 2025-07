Legge salva lavoro congedo di 24 mesi per i malati oncologici

La legge salva lavoro, approvata in Senato all’unanimità, rappresenta una svolta fondamentale per proteggere i lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche e invalidanti. Con un congedo di 24 mesi, questa norma offre un sostegno concreto e duraturo, segnando un passo importante verso un sistema più equo e solidale. In sostanza, la legge garantisce ai malati il diritto di dedicarsi alla cura senza temere ripercussioni occupazionali.

È stata approvata in Senato la legge salva lavoro, la norma che va a tutelare tutte quelle categorie di lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche ed invalidanti. Si tratta di un importante passo in avanti, che è stato festeggiato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. La legge è passata all'unanimità, ricevendo l'ok di tutti i gruppi parlamentari, e anche questo è stato un bel messaggio. In sostanza, la legge garantisce ai lavoratori affetti da malattia la possibilità di richiedere congedi fino a 24 mesi senza perdere la propria occupazione. La nuova norma sarà effettiva a partire dal primo gennaio 2026, e si oppone nettamente a tutti quegli episodi in cui i dipendenti sono stati licenziati dopo i primi sei mesi di assenza per la malattia.

