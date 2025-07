Igors S & Lady Brian @Subconscio Festival

Preparati a un'esperienza sensoriale unica: Igor S. e Lady Brian al SubConscio Festival il 14 luglio, due talenti che incarnano l'essenza della techno italiana. Non si tratta solo di ascoltare musica, ma di vivere un viaggio emozionale tra beats infuocati e atmosfere coinvolgenti. Lasciati trasportare dalla loro energia e immergiti in una notte memorabile fatta di pura adrenalina sonora. La scena elettronica italiana non sarà più la stessa!

? Igor S. & Lady Brian al SubConscio Festival?? La techno non si ascolta soltanto. si vive. Lunedì 14 luglio ci facciamo travolgere da due vere icone della scena elettronica italiana:? Igor S. & Lady Brian Protagonisti assoluti nei migliori club di musica elettronica, produttori di fama. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

