Paura in Svezia auto sulla folla | almeno cinque feriti

Una tragedia si è consumata nel cuore di Malmö, in Svezia, dove un’auto ha falciato la folla, lasciando almeno cinque feriti e seminando panico tra i passanti. La scena, ancora avvolta dal mistero sulle cause, sta attirando l’attenzione di autorità e soccorritori. Mentre le indagini sono in corso, il timore cresce: cosa si cela dietro questo drammatico incidente? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Un'automobile ha investito diverse persone su un marciapiede nel centro di Malmo, nel sud della Svezia. Almeno 5 persone sarebbero ferite e sul posto stanno arrivando diverse ambulanze. Sono tuttora ignote le dinamiche di quanto avvenuto. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura in Svezia, auto sulla folla: almeno cinque feriti

Auto sulla folla in Svezia: almeno cinque feriti a Malmo - Un tragico incidente scuote Malmö, Svezia, quando un'auto investe diverse persone sul marciapiede nel centro della città, lasciando almeno cinque feriti.

