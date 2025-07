Lazza infiamma San Siro | guarda il meglio del suo concerto

Lazza ha conquistato il cuore di San Siro con un concerto spettacolare, lasciando il pubblico senza fiato. Oltre 40 brani hanno raccontato la sua straordinaria carriera, tra musica dal vivo, DJ set e collaborazioni da sogno con ospiti come Laura Pausini, Sfera Ebbasta, Marracash e Ghali. Un evento che rimarrĂ nella storia della musica italiana, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacitĂ di coinvolgere ogni anima presente sul palco.

Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà , mi ha aiutato” - Lazza conquista il cuore di San Siro, un palco epico per un debutto memorabile. Con 40 musicisti e ospiti d’eccezione, l’artista si inserisce nella storia del grande stadio, portando in scena “Locura Jam + Opera” e sfidando se stesso tra emozioni e spettacolo.

Lazza a San Siro, tra rap, famiglia, tanti amici e il Milan - Tutto il mondo di Lazza ieri sul palco di San Siro, per la sua prima volta nella Scala del Calcio: un nuovo imponente passo nella sua carriera, un sogno che si realizza co ... Riporta quotidiano.net

