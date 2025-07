‘Prede Predatori’ | il mondo del tatuaggio entra nelle carte da gioco

Dalla pelle alle carte da gioco, il salto creativo dei tatuatori Demjs Priamo e Andrea Pietrobon segna una novità affascinante nel mondo dell'arte e del gaming. Con il progetto 'Prede Predatori', questi artisti innovativi portano la loro visione unica su un palcoscenico diverso, dimostrando che la passione può trasformarsi in un ponte tra diverse forme di espressione. Un'alleanza tra arte e intrattenimento che promette di rivoluzionare il settore.

Milano, 10 luglio 2025 – Dalla pelle alle carte da gioco. Perché quando si è artisti, la propria creatività non ha limiti, spazi e destinatari. Così, i tatuatori Demjs Priamo e Andrea Pietrobon si sono sbizzarriti nel progetto 'Prede Predatori' per Dal Negro, azienda simbolo del Made in Italy in tutto il mondo, attiva nella produzione di carte da gioco, giochi da tavolo e di società, che ha deciso di entrare ufficialmente nell'universo delle carte da collezione. Il mazzo di carte da poker, presentato ufficialmente durante un evento di lancio nella cornice di 10 Corso Como a Milano - dove è stata allestita una mostra sulle ultime creazioni e sulla storia Dal Negro ed è stato organizzato un torneo di burraco - rappresenta un progetto, quello di 'Prede Predatori', che unisce tradizione e linguaggio contemporaneo, entrando in dialogo con il mondo del tatuaggio, territorio artistico ricco di simboli e metafore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net