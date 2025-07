Panetti di hashish confezionati in snack al cioccolato 21enne arrestato

In un’operazione che ha sorpreso il mondo dello spaccio, i carabinieri della Spezia hanno sequestrato nove panetti di hashish nascosti in snack al cioccolato e arrestato due giovani responsabili. La scoperta, frutto di un’indagine accurata, mette in luce i metodi sempre più ingegnosi adottati dai trafficanti. Un episodio che evidenzia quanto sia cruciale la lotta contro il traffico di droga per la sicurezza delle nostre comunità.

La Spezia, 10 luglio 2025 – Nove panetti di hashish nascosti in modo particolare, nelle confezioni di note marche di snack sono stati sequestrati ad un ventunenne italiano, arrestato dai carabinieri della compagnia della Spezia. I militari di Sarzana, invece, hanno arrestato uno straniero di 27 anni. Entrambi sono stati sorpresi mentre cedevano della sostanza stupefacente a due giovani del luogo. I carabinieri, appurata la natura della sostanza, la tipologia ed il quantitativo, hanno dichiarato i due giovani in stato di arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e poi li hanno ristretti uno al proprio domicilio e l’altro nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Panetti di hashish confezionati in snack al cioccolato, 21enne arrestato

