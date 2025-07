Turista di 15 anni violentata a Ravello fermato un 41enne | L' aveva presa di mira aspettava fosse sola L' orrore in vacanza

Una vacanza da sogno in uno dei luoghi più affascinanti del mondo si è trasformata in un incubo senza via d’uscita. Una ragazza di soli 15 anni, in visita con la famiglia a Ravello, è stata vittima di una terribile aggressione. La comunità è sconvolta, e le autorità hanno già fermato un uomo sospettato di essere l'autore del dramma. Un tragico ricordo che ci ricorda quanto sia fondamentale garantire sicurezza e rispetto ovunque ci troviamo.

Una vacanza con i parenti in uno dei posti più belli e romantici del mondo che si è trasformata in tragedia: una turista americana di 15 anni è stata aggredita e violentata.

