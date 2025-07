Messina cadavere trovato in un sacco a Milazzo

Un inquietante ritrovamento scuote le campagne di Milazzo: un cadavere in un sacco è stato scoperto vicino a un ristorante della riviera di Ponente. La polizia, sul posto con il medico legale, sta rapidamente indagando per fare luce su questo misterioso episodio. La vicenda rimane avvolta nel riserbo, mentre le autorità coordinano le indagini per identificare l’uomo e scoprire la verità dietro questa scena agghiacciante.

Ritrovato il cadavere di un uomo in un sacco nelle campagne di Milazzo, in provincia di Messina. Il corpo era in via Capuana, nei pressi di un terreno incolto. Il sacco è stato trovato vicino ad un ristorante della riviera di Ponente. Sul posto la polizia che ha transennato la zona, e il medico legale per i primi rilievi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Il cadavere non è stato ancora identificato. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Messina, cadavere trovato in un sacco a Milazzo

