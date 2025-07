Ospedale Perugia il nodo della mobilità Due le proposte | un Mobility Manager e un tavolo di studio

L’ospedale di Perugia è al centro di un dibattito cruciale sulla mobilità, con due proposte chiave: l’istituzione di un mobility manager e di un tavolo di studio permanente. Questi strumenti mirano a migliorare gli spostamenti da e per il Santa Maria della Misericordia, soprattutto in vista dell’attivazione del Metrobus e del rilancio del trasporto pubblico locale. Una strategia che promette di trasformare la mobilità sanitaria e urbana della città.

"L’istituzione di un tavolo tecnico permanente sul tema della mobilità da e per l’ospedale Santa Maria della Misericordia, in vista dell’attivazione del Metrobus (Brt) e del rilancio dell’utilizzo del trasporto pubblico locale (Tpl)”. E' questa la proposta, approvata in commissione, contenuta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

