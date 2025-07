Incendio Olbia fiamme vicino all' aeroporto | spazio aereo chiuso e voli dirottati

Un fronte di fuoco minaccia Olbia, con fiamme vicine all'aeroporto e lo spazio aereo ufficialmente chiuso, causando la deviazione di numerosi voli. La vasta combustione in zona Su Trambuccone ha messo in allerta le autorità e creato disagi per i viaggiatori. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre si lavora per mettere in sicurezza l’area e ripristinare i servizi. Seguiteci per gli aggiornamenti sulla crisi e le misure adottate.

Disagi all'aeroporto di Olbia con la chiusura dello spazio aereo a causa di un vasto incendio divampato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. Lo scalo "Costa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incendio Olbia, fiamme vicino all'aeroporto: spazio aereo chiuso e voli dirottati

In questa notizia si parla di: olbia - incendio - vicino - aeroporto

Incendio vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati - Un’enorme nube di fumo si libra nei cieli di Olbia, a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia.

#Incendio pericoloso vicino all’aeroporto di #Olbia: scalo chiuso per 45 minuti, voli dirottati e ritardi pesanti Vai su Facebook

#Incendio pericoloso vicino all’aeroporto di #Olbia: scalo chiuso per 45 minuti, voli dirottati e ritardi pesanti Vai su X

Incendio vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati; Fiamme vicino all'aeroporto di Olbia, scalo chiuso per 45 minuti; Incendio a Olbia, fiamme vicino all’aeroporto.

Fiamme vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati - Spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari- Secondo ansa.it

Grosso incendio a Olbia, dirottati tutti i voli del Costa Smeralda - Alte colonne di fumo e ridotta visibilità stanno limitando l'operatività dell'aeroporto Costa Smeralda: i voli in arrivo sono stati dirottati su Cagliari, Alghero e Roma Fiumicino e si registrano ... Riporta msn.com