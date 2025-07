Il film de il signore degli anelli corregge gli errori delle ultime trasposizioni di middle-earth

Il panorama cinematografico dedicato a Middle-earth si prepara a una nuova importante tappa con l'arrivo di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, atteso per il dicembre 2027. Questo progetto rappresenta un passo significativo nel recupero di alcune lacune delle precedenti trasposizioni, offrendo una prospettiva che si concentrerà sul personaggio di Gollum e sui suoi antecedenti rispetto alla trilogia originale. l'innovazione nel franchise: un ritorno alle origini con un tocco moderno. La pellicola si propone di correggere alcuni errori di adattamento commessi in passato, mantenendo fede allo spirito dell'opera originale.

