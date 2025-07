Araujo Juve ci sono possibilità di vedere l’uruguaiano in bianconero! Il costo dell’operazione può drasticamente diminuire | ecco il crollo che fa sperare la Vecchia Signora

Il futuro di Ronald Araujo si fa sempre più incerto al Barcellona, alimentando le speranze dei tifosi della Juventus. Le recenti oscillazioni di mercato e il possibile crollo del costo dell’operazione potrebbero rappresentare un’occasione unica per la Vecchia Signora di portare a casa un talento uruguaiano. Ma quali sono i fattori che potrebbero far diventare realtà questo sogno? Scopriamolo insieme nel proseguo dell’articolo.

Araujo Juve, aumentano in maniera importante le quotazioni di acquisto dell’uruguaiano: quel “crollo” del prezzo può essere decisivo. Il futuro di Ronald Araujo è diventato sempre più incerto al Barcellona. Dopo essere stato a lungo nel mirino della Juventus a gennaio, il difensore uruguaiano era stato trattenuto dal tecnico Hansi Flick, ma adesso sembra che le sue prospettive di permanenza con il club catalano siano cambiate. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Araujo non fa più parte dei piani del Barcellona per la prossima stagione, e la Vecchia Signora potrebbe approfittare di questa situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com