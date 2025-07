Le fiamme le 600 persone evacuate e il caso Rosy Bindi | cosa è successo a Castiglione della Pescaia

La provincia di Grosseto è al centro di un'emergenza incendi senza precedenti, con oltre 600 persone evacuate e due roghi in atto nei comuni di Cinigiano e Castiglione della Pescaia. L'intervento dei soccorritori è stato incessante, mentre il caso Rosy Bindi si aggiunge alle tensioni di un territorio vessato dalla distruzione. Ma cosa sta succedendo realmente? Scopriamo i dettagli di questa drammatica escalation.

Il Grossetano è vessato da terribili incendi, tanto che nella giornata di oggi è stato necessario evacuare un ingente numero di persone. Già ieri, mercoledì 9 luglio, ben 20 ettari di terreno sono andati bruciati nel Comune di Scansano. Quest'oggi, invece, i roghi sono stati due, e hanno duramente impegnato i soccorsi. Stando alle informazioni fornite sino ad ora, gli indendi si sono sviluppati nei comuni di Cinigiano e Castiglione della Pescaia. Nella prima zona, le fiamme hanno colpito una porzione di terreno collinare e sono intervenute le squadre della Unione comuni Amiata Sud e del volontariato Antincendi boschivi cercano di spegnere il rogo.

Forte incendio con 600 persone evacuate da un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette. Le fiamme hanno provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas. Il fuoco si sta allargando alla pineta intorno. #ANSA Vai su X

