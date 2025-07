Borderlands 4 il nuovo video è dedicato a Vex e alle sue abilità da Sirena

nel panorama di Borderlands 4 per la sua combinazione unica di potenza e stile, promettendo di rivoluzionare il gameplay con abilità innovative e un carattere impetuoso. La sua introduzione apre le porte a un’avventura ricca di sorprese e combattimenti epici, lasciando i giocatori ansiosi di scoprire di più su questa affascinante sirena. Prepariamoci a immergerci nel mondo di Kairos, dove Vex sarà protagonista di una storia da brivido e adrenalina.

Gearbox ha acceso i riflettori su Vex, la nuova Sirena di Borderlands 4, protagonista di un trailer inedito che ne mette in mostra le spettacolari abilità e l’attitudine tagliente. Questo video è il primo di una serie dedicata ai quattro inediti Cacciatori della Cripta che animeranno il mondo esplosivo di Kairos, ambientazione open world di questo atteso nuovo capitolo. Fatta questa doverosa premessa, Gearbox ha precisato che Vex si distingue come la scelta perfetta per chi ama infliggere danni elementali in rapida successione, facendo piazza pulita dei nemici grazie a poteri arcani che fondono brutalità e stile. 🔗 Leggi su Game-experience.it