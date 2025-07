Orrore a Milazzo cadavere di un uomo abbandonato in un sacco in strada | l'allarme dei passanti

Un episodio inquietante scuote la tranquilla Milazzo: un uomo, infatti, è stato trovato cadavere all’interno di un sacco di plastica abbandonato lungo la strada. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti diretti alla spiaggia, facendo intervenire subito le forze dell’ordine e gli esperti forensi. La comunità si domanda quale sia il mistero dietro questa tragedia e quali siano le indagini in corso. Continua a leggere.

Il cadavere era in un sacco di plastica gettato a bordo strada. Alle forze di polizia è arrivata la segnalazione di alcune persone che stavano raggiungendo la spiaggia e che hanno fatto scattare l'allarme. Sul luogo del rinvenimento a Milazzo sono accorsi i reparti della scientifica e il medico legale per i primi rilievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

