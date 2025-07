Aria condizionata troppo forte alla Camera scatta protesta | Rischio broncopolmonite

Un semplice disagio tra colleghi si trasforma in un acceso dibattito alla Camera: aria condizionata troppo fredda e il rischio di broncopolmonite fanno infuriare i parlamentari. La deputata Patrizia Marrocco di Forza Italia ha interrotto le votazioni per sollevare il problema, evidenziando come anche nelle aule piĂą istituzionali, il comfort e la salute siano temi caldi da affrontare. Ma cosa si nasconde dietro questa protesta improvvisa?

(Adnkronos) – Scoppia in aula alla Camera, in un pomeriggio per la veritĂ non proprio da afa record, l”affaire’ aria condizionata. A dare voce alla protesta la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco che, nel corso delle votazioni sul Dl infrastrutture, è intervenuta a sorpresa non sulle votazioni ma sull’ordine dei lavori: “Pongo una questione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Aria condizionata troppo forte alla Camera, scatta protesta: “Rischio broncopolmonite”

