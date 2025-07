Teamfight Tactics | il Set 15 Colosseo KO arriva il 30 luglio con un’esplosione di anime e combattimenti

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’azione e dell’adrenalina: il 30 luglio, Teamfight Tactics lancia il suo attesissimo set 15, "Colosseo K.O."! Ricco di anime, combattimenti mozzafiato e magie spettacolari, questo nuovo capitolo porta i giocatori in un’arena vibrante dove mech, pose iconiche e battaglie epiche si fondono in un caos strategico senza precedenti. Colosseo K.O.: uno spettacolo tra mech, magia e adrenalina ti aspetta!

Riot Games prepara la scena per un’estate esplosiva con l’annuncio ufficiale di “Colosseo K.O.”, il 15° set di Teamfight Tactics, in arrivo mercoledì 30 luglio con la patch 15.1 su PC e mobile. Ispirato agli anime di combattimento, Colosseo K.O. catapulta i giocatori in un’arena virtuale dove evocazioni mecha, pose iconiche e magia da ragazza combattente si fonderanno in un caos strategico irresistibile. Colosseo K.O.: uno spettacolo tra mech, magia e stile anime. Nel nuovo aggiornamento gratuito, i giocatori potranno costruire la squadra dei propri sogni anime-style, scegliendo tra personaggi come Seraphine, che incarna lo spirito della “magical girl”, o Lee Sin, pronto a sfoderare mosse spettacolari da combattente d’élite. 🔗 Leggi su Nerdpool.it