Michelin punta in alto e guarda al futuro (Di lunedì 12 aprile 2021) La Michelin è stata duramente colpita dalla pandemia, come la maggior parte delle aziende automobilistiche. Rimane dunque logico pensare che stia tentando nuove strade per il rilancio. Vediamo quali sono le idee sul tavolo. Michelin, quali idee per il rilancio? La Michelin si aspetta una ripresa entro il 2022. Ciononostante, sta studiando la creazione di Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Laè stata duramente colpita dalla pandemia, come la maggior parte delle aziende automobilistiche. Rimane dunque logico pensare che stia tentando nuove strade per il rilancio. Vediamo quali sono le idee sul tavolo., quali idee per il rilancio? Lasi aspetta una ripresa entro il 2022. Ciononostante, sta studiando la creazione di

Advertising

MsGambardella : RT @ReporterGourmet: Il grande Quique Dacosta, già tristellato con il suo omonimo ristorante a Denia, continua la sua espansione con un col… - ReporterGourmet : Il grande Quique Dacosta, già tristellato con il suo omonimo ristorante a Denia, continua la sua espansione con un… - chevida : RT @quattroruote: Non solo #pneumatici: per ridurre la dipendenza dal suo business tradizionale, la #Michelin punta anche su #fuelcell a #i… - quattroruote : Non solo #pneumatici: per ridurre la dipendenza dal suo business tradizionale, la #Michelin punta anche su… -