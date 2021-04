Meteo, le previsioni di martedì 13 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Quella di martedì 13 aprile sarà una giornata di nubi e pioggia su gran parte del Paese. Le precipitazioni saranno più intense al Centro e al Sud, dove sono attesi fenomeni anche a carattere temporalesco. Neve in quota soprattutto al Nord. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra i 13 e i 21 gradi. Venti generalmente moderati e mari mossi. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 aprile 2021) Quella di13sarà una giornata di nubi e pioggia su gran parte del Paese. Le precipitazioni saranno più intense al Centro e al Sud, dove sono attesi fenomeni anche a carattere temporalesco. Neve in quota soprattutto al Nord. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra i 13 e i 21 gradi. Venti generalmente moderati e mari mossi.

