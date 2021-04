Lombardi: Regione Lazio inadeguata per deposito scorie nucleari (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – L’Amministrazione regionale del Lazio “ribadisce l’inidoneita’ del Lazio ad ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari. In particolare, i 22 siti individuati nella provincia di Viterbo presentano caratteristiche inadeguate con la realizzazione del centro unico per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.” “Il territorio regionale, infatti, presenta gia’ un quadro fortemente impattante legato all’inquinamento nucleare di origine industriale e medica. Questa Regione ospita la ex centrale nucleare di Borgo Sabotino, in provincia di Latina, oltre al Centro Ricerche dell’Enea Casaccia, nel Comune di Roma, dove sono custoditi i rifiuti speciali ospedalieri e vengono svolte attivita’ di ricerca.” “In provincia di Viterbo, inoltre, e’ presente anche la centrale di Montalto di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – L’Amministrazione regionale del“ribadisce l’inidoneita’ delad ospitare ilnazionale di. In particolare, i 22 siti individuati nella provincia di Viterbo presentano caratteristiche inadeguate con la realizzazione del centro unico per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.” “Il territorio regionale, infatti, presenta gia’ un quadro fortemente impattante legato all’inquinamento nucleare di origine industriale e medica. Questaospita la ex centrale nucleare di Borgo Sabotino, in provincia di Latina, oltre al Centro Ricerche dell’Enea Casaccia, nel Comune di Roma, dove sono custoditi i rifiuti speciali ospedalieri e vengono svolte attivita’ di ricerca.” “In provincia di Viterbo, inoltre, e’ presente anche la centrale di Montalto di ...

Tiburnoofficial : Ambiente: Lombardi, Regione Lazio inadeguata per deposito scorie nucleari L’amministrazione regionale - redontuscia : #Evidenza #Politica #Primopiano2 #Viterbo Ambiente, Lombardi: “Lazio, regione inadeguata per depositi scorie nuclea… - tusciatimes : Ambiente, Lombardi: “Regione Lazio inadeguata per il deposito di scorie nucleari” - ragazzini_p : RT @FnpLombardia: Va avanti la petizione dei sindacati dei pensionati lombardi per rinnovare le #Rsa. C'è ancora tempo per firmare e per fa… - BersaniLeda : RT @VITAnonprofit: .@stefano_pi Io disabile grave, ma per Regione Lombardia non posso vaccinarmi -