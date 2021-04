LIVE Musetti-Karatsev, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro debutta nel Principato! (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 10.34 Il primo match giornaliero sul Campo Centrale però potrebbe subire dei ritardi considerando il tempo monegasco: è nuvoloso al momento con vento a 6 km/h. Sarà una settimana molto imprevedibile sotto questo punto di vista dando un’occhiata alle previsioni. 10.32 Primo confronto di sempre per i due debuttanti del main draw del torneo del Principato di Monaco: si comincia all 11 sul Court Rainier III. 10.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Aslan Karatsev, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 10.34 Il primo match giornaliero sul Campo Centrale però potrebbe subire dei ritardi considerando il tempo monegasco: è nuvoloso al momento con vento a 6 km/h. Sarà una settimana molto imprevedibile sotto questo punto di vista dando un’occhiata alle previsioni. 10.32 Primo confronto di sempre per i duenti del main draw del torneo del Principato di Monaco: si comincia all 11 sul Court Rainier III. 10.30 Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Aslan, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP...

