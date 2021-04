Le date del tour di Annalisa | i concerti 2021 da Milano a Modugno

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sono state annunciate ledeldi, in concerto a dicembre da(Bari) per Nuda10Club. Il Party sulla luna, il live previsto per il 5 maggioal Fabrique di, è stato rinviato al 6 dicembree diventa la prima tappa dellanée nei blu attesa in tutta Italia fino al 19 dicembre. Una grande festa, nonché data di apertura del Nuda10Club, per la quale i biglietti già acquistati restano validi. A quello disi aggiungono altri 7nei club per i quali i biglietti saranno invece disponibili in prevendita da martedì 13 aprile alle ore 12.00 attraverso i circuiti TicketOne e VivaTicket mentre da martedì 20 aprile alle ore 11.00 in tutti i ...