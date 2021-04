La fidanzata incontra Zaki in carcere: 'Sto ancora resistendo' (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel lungo dramma di Patrick Zaki, detenuto ingiustamente da oltre un anno e mezzo dalla giustizia egiziana in attesa di un processo che non arriva mai, oggi la fidanzata del giovane attivista per i ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel lungo dramma di Patrick, detenuto ingiustamente da oltre un anno e mezzo dalla giustizia egiziana in attesa di un processo che non arriva mai, oggi ladel giovane attivista per i ...

E' quanto racconta la fidanzata di Zaki, che oggi ha potuto fare visita in carcere all'attivista e studente dell'Universita' di Bologna, arrestato il 7 febbraio 2020.

Zaki, la fidanzata lo incontra in carcere: 'Continuamente umiliato, è rassegnato alla prigionia' Quando la fidanzata gli ha raccontato del grande sostegno da parte della comunità internazionale e degli attivisti di tutto il mondo, Patrick avrebbe esternato un sorriso amaro e rassegnato. Ha ...

Zaki lascia alla fidanzata un messaggio in italiano: "Ancora resistendo" La compagna del giovane ricercatore egiziano arrestato il 7 febbraio 2020 gli ha fatto visita in carcere: "Sembra stare bene in generale ma era confuso su ciò che è successo nell'ultima sessione.

La fidanzata incontra Zaki in carcere: "Sto ancora resistendo" outstream E' quanto racconta la fidanzata di Zaki, che oggi ha potuto fare visita in carcere all'attivista e studente dell'Universita' di Bologna, arrestato il 7 febbraio 2020, e che ha raccontato il ...

