Isola 2021, parla Iva Zanicchi: addio di Braida e chi è Ilary a riflettori spenti (Di lunedì 12 aprile 2021) Isola dei Famosi L’opinionista a ruota libera a Domenica Live: il ritiro del comico, i retroscena su Ilary e l’incontro con Don Erio Pubblicato su 11 Aprile 2021 Iva Zanicchi, ospite nel salotto di Domenica Live, ha parlato di diverse questioni riguardanti L’Isola dei Famosi. In particolare si è soffermata sul ritiro di Beppe Braida dal reality show e sull’atteggiamento di Ilary Blasi a riflettori spenti, quando le telecamere non riprendono. A proposito dell’addio di Braida, che ha deciso di ritirarsi dopo aver saputo che entrambi i suoi genitori hanno contratto il Covid (il padre è stato anche ricoverato), Iva ha dichiarato che ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021)dei Famosi L’opinionista a ruota libera a Domenica Live: il ritiro del comico, i retroscena sue l’incontro con Don Erio Pubblicato su 11 AprileIva, ospite nel salotto di Domenica Live, hato di diverse questioni riguardanti L’dei Famosi. In particolare si è soffermata sul ritiro di Beppedal reality show e sull’atteggiamento diBlasi a, quando le telecamere non riprendono. A proposito dell’di, che ha deciso di ritirarsi dopo aver saputo che entrambi i suoi genitori hanno contratto il Covid (il padre è stato anche ricoverato), Iva ha dichiarato che ...

Advertising

fattoquotidiano : L'HARD BREXIT DELL'IRLANDA DEL NORD Da una settimana la tensione nelle sei contee dell’Ulster a nord dell’isola è… - Linkiesta : Per far rinascere i borghi italiani servono tecnologia e tradizione. I villaggi arroccati d’Italia sono ripopolati… - Agenzia_Ansa : Farfalle in via di estinzione da rovi e canneti all'Isola d'Elba, serve far passare luce. Biologi, taglio vegetazio… - LetiziaQuintas : RT @davidedionisi_: #11aprile I CELLANTI @Rvaticanaitalia Le opere dei ragazzi del minorile di @roma Stabat Mater dei detenuti @Comune_Pist… - ekuonews : Ad Isola... l'isola sommersa dai rifiuti -