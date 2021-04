Google Lens sbarca sulla versione web desktop di Foto | ecco come utilizzarloHDblog it

(Di lunedì 12 aprile 2021) Prosegue l’integrazione disu. Dopo le migliorie apportate su Android,ora ufficialmente anchewebdi. L’integrazione appare per il momento piuttosto limitata rispetto alla controparte mobile: l’unica funzionalità offerta sino ad ora, infatti, consente di utilizzare lo strumento di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per estrapolare e copiare del testo presente su una. Il funzionamento diè piuttosto basilare: per avviare lo strumento di riconoscimento del testo, infatti, basterà aprire una qualsiasie cliccare sul pop-up “Copia testo immagine” visibile nella parte alta ...

