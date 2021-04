Google Documenti | Fogli | Drive down | problemi a creare nuovi contenutiHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 aprile 2021)sono almeno parzialmente: se avete, sappiate che non è colpa vostra. Le segnalazioni si sono moltiplicate nelle ultime ore, eha confermato che c’è qualcosa che non va. Ha detto che sta lavorando per risolvere il più in fretta possibile il problema. Per chi volesse monitorare con la massima precisione suggeriamo di aggiornare frequentemente la pagina linkata in FONTE, che segue proprio questa segnalazione. Of course when I have 6 late assignments duedocs chooses to be… pic.twitter.com/QHoLCuJXAH — S T A R (@y0urluckystars) April 12, 2021 Comprensibilmente in questo delicato periodo di didattica a distanza gli ...