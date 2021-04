Gabriele Muccino disconosce il suo film Quello che so sull’amore: “Fu un vero incubo” (Di lunedì 12 aprile 2021) Gabriele Muccino ha pubblicamente disconosciuto il suo film Quello che so sull'amore, uscito nel 2012 e interpretato da Gerard Butler. Gabriele Muccino ha pubblicamente disconosciuto il suo film Quello che so sull'amore, uscito nel 2012 e interpretato da Gerard Butler. Il cineasta, come sempre attivissimo su Twitter, ha citato il post di un altro utente che stava guardando il lungometraggio, affermando che è il tassello della sua filmografia da cui prende ufficialmente le distanze, parlando di "un rapporto bellicoso con il protagonista" (Butler era anche produttore del progetto) e "una mediocrità annunciata". Potete leggere il tweet qui sotto: Non è la prima volta che Gabriele Muccino parla male di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021)ha pubblicamente disconosciuto il suoche so sull'amore, uscito nel 2012 e interpretato da Gerard Butler.ha pubblicamente disconosciuto il suoche so sull'amore, uscito nel 2012 e interpretato da Gerard Butler. Il cineasta, come sempre attivissimo su Twitter, ha citato il post di un altro utente che stava guardando il lungometraggio, affermando che è il tassello della suaografia da cui prende ufficialmente le distanze, parlando di "un rapporto bellicoso con il protagonista" (Butler era anche produttore del progetto) e "una mediocrità annunciata". Potete leggere il tweet qui sotto: Non è la prima volta cheparla male di ...

