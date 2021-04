Federico Fashion Style, non le manda a dire: messaggio per chi “rosica” (Di lunedì 12 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federico Fashion Style a quanto pare proprio non le ha mandate a dire, e ha voluto mandare un messaggio a chi “rosica”. Federico Fashion Style ha voluto lanciare sui social un messaggio nei confronti di qualcuno che a suo parere rosicherebbe e lo avrebbe accusato nei giorni scorsi. Federico è un noto parrucchiere, che è Leggi su youmovies (Di lunedì 12 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a quanto pare proprio non le hate a, e ha volutore una chi “”.ha voluto lanciare sui social unnei confronti di qualcuno che a suo parere rosicherebbe e lo avrebbe accusato nei giorni scorsi.è un noto parrucchiere, che è

AndreaTv17 : Pronto a leggere paragoni imbarazzanti e insensati tra #avantiunaltropuredisera (con Gregoraci, Malgioglio e tutto… - nfuocato : In sti giorni sto guardando a rotazione: quello, the real housewives of Napoli e Federico fashion style Bella sta quarantena molto - Easy_Branches : RT @iTailorPhuket: Federico Fashion Style e Sophie Maelle shampoo e taglio con prodotti molto Fashion: Federico Fashion Style e Sophie Mael… - iTailorPhuket : Federico Fashion Style e Sophie Maelle shampoo e taglio con prodotti molto Fashion: Federico Fashion Style e Sophie… - gdslian : @brillebbastagds la prossima volta andiamo insieme da Federico fashion style -