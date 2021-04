Fabian Ruiz è il motore del Napoli | ma senza rinnovo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz

C'è qualcosa di nuovo, di atteso, in questo Napoli. C'è il talento di, adesso, a tenere banco. Le sue giocate stanno aggiungendo a centrocampo quel qualcosa che spesso è mancato. Sono il valore aggiunto per alle ambizioni Champions del club napoletano. Il ...[Anemalonga] 8 : Forze 'o meglio d''e suoje: priciso a ll'epata 'e muitto (in fase di impostazione) e mmurtidfero (letale) 'nnante â porta: poco doppo d''a mez'ora sbluccaje 'a facenna cu 'nu ...Quella contro la Sampdoria è stata una vittoria tutt'altro che banale, e ora nel calendario incrociato il Napoli ha un vantaggio importante ...Il Napoli batte la Sampdoria a Marassi con un gol per tempo prima di Fabian Ruiz e poi di Oshimen. L’azione offensiva campana è insistita e ben organizzata e, al 35’, l’undici campano può esultare per ...