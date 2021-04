Europei, il CTS sul pubblico: “è difficile fare una previsione per un evento che si terrà tra due mesi” (Di lunedì 12 aprile 2021) Un argomento caldo legato al mondo del calcio è quello che riguarda la presenza del pubblico ai prossimi Europei previsti per il mese di giugno. Si preannuncia una competizione ricca di emozioni, l’Italia si candida ad essere grande protagonista grazie al percorso eccezionale iniziato dal Ct Roberto Mancini. La squadra ha tutte le potenzialità per arrivare in fondo alla competizione, anche il rendimento durante le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 è stato pieno di soddisfazioni. Cresce l’attesa per l’Europeo ed i tifosi sperano di poter assistere alle partite allo stadio. Il Cts sulla presenza del pubblico all’Europeo Foto di Toms Kalnins / AnsaOggi a ‘Radio Anch’io lo sport’, ha parlato il coordinatore del Cts Franco Locatelli, l’argomento caldo è stato quello della presenza del pubblico in vista dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 aprile 2021) Un argomento caldo legato al mondo del calcio è quello che riguarda la presenza delai prossimiprevisti per il mese di giugno. Si preannuncia una competizione ricca di emozioni, l’Italia si candida ad essere grande protagonista grazie al percorso eccezionale iniziato dal Ct Roberto Mancini. La squadra ha tutte le potenzialità per arrivare in fondo alla competizione, anche il rendimento durante le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 è stato pieno di soddisfazioni. Cresce l’attesa per l’Europeo ed i tifosi sperano di poter assistere alle partite allo stadio. Il Cts sulla presenza delall’Europeo Foto di Toms Kalnins / AnsaOggi a ‘Radio Anch’io lo sport’, ha parlato il coordinatore del Cts Franco Locatelli, l’argomento caldo è stato quello della presenza delin vista dei ...

