EURO 2020, il Governo basco esclude Bilbao: «Criteri non rivedibili» (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Governo basco ha annunciato l'impossibilità di riaprire lo stadio San Mames ai tifosi durante EURO 2020: Bilbao verso l'esclusione Il Governo basco ha annunciato l'impossibilità di riaprire lo stadio San Mames ai tifosi durante EURO 2020. Bilbao verso l'esclusione, come dichiarato dal presidente Inigo Urkullu ai microfoni di Radio Euskadi. «I Criteri definiti non sono rivedibili. Ospitare la manifestazione era un nostro desiderio, ma seguiremo i consigli delle autorità sanitarie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

