Dybala Juventus | dalla Spagna | contatti intensi tra la Joya e un top club

(Di lunedì 12 aprile 2021)– Tiene banco il futuro di Paulo. In bianconero, fra alti e bassi, la stagione dellaha regalato grandi gioie ma anche alcuni dolori. Il suo futuro inizialmente complicato ora sembra proiettato verso un’altra destinazione, nonostante sia rientrato. Il numero 10 starebbe pensando di lasciare i bianconeri.con il Real Madrid Scadenza di contratto nel 2022, laè ancora in stand by per quanto concerne il rinnovo del contratto, si è sperato fino all’ultimo ma le richieste dell’entourage non sono mai riuscite ad andare incontro all’offerta del. Ora la situazione dallo stallo potrebbe sbloccarsi direttamente con una cessione definitiva, a fine stagione. Leggi anche: Mercato ...

Commenta per primo Rimangono i dubbi sul futuro di Pauloalla. Secondo Tuttosport , i contatti tra i bianconeri e il Paris Saint - Germain per uno scambio con Mauro Icardi proseguono, ma Paratici e i suoi collaboratori guardano anche ad ...Il Manchester City potrebbe proporre uno scambio con Gabriel Jesus Pauloha ritrovato il ... non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e anche ieri nel vittorioso match dellacon il Genoa è ...Calciomercato Juventus, Guardiola avrebbe mosso importanti apprezzamenti per quanto concerne il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è ancora in stand by sul suo rinnovo di contratto in ...Nei giorni scorsi, vi avevamo parlato della possibile trattativa di scambio tra Juventus e PSG che coinvolgeva i due argentini Dybala e Icardi. Un’ipotesi concreta che avrebbe fatto scambiare di ...