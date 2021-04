Domenica Live, Iva Zanicchi in lacrime per il fratello: “Non me l’hanno fatto vedere dopo che è morto, è disumano” (Di lunedì 12 aprile 2021) Ospite a Domenica Live nella puntata di ieri 11 aprile, Iva Zanicchi è entrata nella stanza del cinema della trasmissione per rivivere i momenti più importanti della propria vita. La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime rivedendo un’intervista insieme al fratello Antonio, scomparso nel novembre 2020 dopo aver contratto il Covid. Proprio durante quell’intervista – sempre da Barbara D’Urso – Iva Zanicchi aveva detto: “Per me non è un fratello, è un figlio. Lui lo sa”. La cantante di Reggio Emilia, dopo la drammatica perdita, aveva parlato a Domenica Live di quanto fosse stato difficile affrontare il Covid e il lutto: “È impossibile elaborarlo, non me l’hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Ospite anella puntata di ieri 11 aprile, Ivaè entrata nella stanza del cinema della trasmissione per rivivere i momenti più importanti della propria vita. La cantante non è riuscita a trattenere lerivedendo un’intervista insieme alAntonio, scomparso nel novembre 2020aver contratto il Covid. Proprio durante quell’intervista – sempre da Barbara D’Urso – Ivaaveva detto: “Per me non è un, è un figlio. Lui lo sa”. La cantante di Reggio Emilia,la drammatica perdita, aveva parlato adi quanto fosse stato difficile affrontare il Covid e il lutto: “È impossibile elaborarlo, non me...

