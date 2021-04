Di Battista: «Io come Gianroberto Casaleggio, la coerenza ti fa sentire più solo» – Il video (Di lunedì 12 aprile 2021) «Da lui ho imparato la coerenza, che ti fa sentire solo, e ho imparato a prendere posizioni scomode anche nella politica». Così Alessandro Di Battista ricorda la figura del fondatore del M5s Gianroberto Casaleggio. Di Battista, uscito dal Movimento lo scorso febbraio, ha partecipato a #SUM05, evento in streaming per i cinque anni dalla scomparsa di Casaleggio. «Le sue battaglie ti portavano sempre davanti ad un bivio: la convenienza o quello che ha fatto lui, la coerenza», ha detto Di Battista. «Io mi sono trovato centinaia di volte di fronte a questo bivio: credo di aver scelto la coerenza, ma questo non ti fa sentire più apprezzato, ti fa sentire spesso ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) «Da lui ho imparato la, che ti fa, e ho imparato a prendere posizioni scomode anche nella politica». Così Alessandro Diricorda la figura del fondatore del M5s. Di, uscito dal Movimento lo scorso febbraio, ha partecipato a #SUM05, evento in streaming per i cinque anni dalla scomparsa di. «Le sue battaglie ti portavano sempre davanti ad un bivio: la convenienza o quello che ha fatto lui, la», ha detto Di. «Io mi sono trovato centinaia di volte di fronte a questo bivio: credo di aver scelto la, ma questo non ti fapiù apprezzato, ti faspesso ...

