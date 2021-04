Concorso per presidi, troppi «omissis»: gli atti restano segreti. Vi partecipò anche Azzolina (Di lunedì 12 aprile 2021) Le sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato non lasciano dubbi: i documenti del Concorso per presidi del 2017, lo stesso che vide la contestatissima partecipazione dell’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, devono essere resi pubblici. A due mesi dall’ultimo pronunciamento in questo senso, però, il ministero dell’Istruzione continua a tenerli di fatto sotto chiave. A denunciarlo sono stati i legali di alcuni partecipanti al Concorso che hanno fatto ricorso, che proprio per questo ora hanno dovuto presentare una nuova istanza al Tar. La “resistenza passiva” del ministero Il nuovo ricorso è stato presentato venerdì. Vi si chiede la pubblicazione integrale di tutti i codici sorgente utilizzati da Cineca, in consorzio interuniversitario italiano senza scopo di lucro, cui aderiscono tra gli altri l’Anvur, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Le sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato non lasciano dubbi: i documenti delperdel 2017, lo stesso che vide la contestatissima partecipazione dell’ex ministro dell’Istruzione Lucia, devono essere resi pubblici. A due mesi dall’ultimo pronunciamento in questo senso, però, il ministero dell’Istruzione continua a tenerli di fatto sotto chiave. A denunciarlo sono stati i legali di alcuni partecipanti alche hanno fatto ricorso, che proprio per questo ora hanno dovuto presentare una nuova istanza al Tar. La “resistenza passiva” del ministero Il nuovo ricorso è stato presentato venerdì. Vi si chiede la pubblicazione integrale di tutti i codici sorgente utilizzati da Cineca, in consorzio interuniversitario italiano senza scopo di lucro, cui aderiscono tra gli altri l’Anvur, ...

