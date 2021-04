“Capre” ai commercianti rispettosi delle regole: il post (e le scuse) della lista che sostiene Imeri (Di lunedì 12 aprile 2021) Alla fine hanno ammesso l’errore. E chiesto scusa. “Quel post ci è sfuggito. Non ci riconosciamo nelle parole che in molti hanno letto, sono profondamente dispiaciuto”. Lo ammette senza giri di parole Luigi Stracuzzi, segretario e portavoce della lista civica ‘Rinascerò’. “Coalizione a sostegno del sindaco Juri Imeri – non ha mancato di sottolineare la rivale alle prossime amministrative e candidata del Pd, Matilde Tura, che ha sollevato il caso -. La lista dà delle ‘Capre’ ai commercianti che hanno dovuto chiudere, rispettando con grande senso di responsabilità le regole imposte dal lockdown. Che coraggio – commenta – dopo che in questi mesi sulle attività trevigliesi si è abbattuta una pioggia di multe, molto spesso ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Alla fine hanno ammesso l’errore. E chiesto scusa. “Quelci è sfuggito. Non ci riconosciamo nelle parole che in molti hanno letto, sono profondamente dispiaciuto”. Lo ammette senza giri di parole Luigi Stracuzzi, segretario e portavocecivica ‘Rinascerò’. “Coalizione a sostegno del sindaco Juri– non ha mancato di sottolineare la rivale alle prossime amministrative e candidata del Pd, Matilde Tura, che ha sollevato il caso -. Ladà’ aiche hanno dovuto chiudere, rispettando con grande senso di responsabilità leime dal lockdown. Che coraggio – commenta – dopo che in questi mesi sulle attività trevigliesi si è abbattuta una pioggia di multe, molto spesso ...

