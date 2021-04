Calciomercato Serie C, Imolese: via Catalano, c'è Mezzetti (Di lunedì 12 aprile 2021) IMOLA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, l' Imolese ha annunciato "di aver sollevato Pasquale Catalano dall'incarico di allenatore della Prima squadra e Lorenzo Cavallaro dal ruolo di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021) IMOLA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, l'ha annunciato "di aver sollevato Pasqualedall'incarico di allenatore della Prima squadra e Lorenzo Cavallaro dal ruolo di ...

