Cagliari | squadra in ritiro da giovedì in vista del Parma

Il Cagliari corre ai ripari e le prova tutte per invertire un trend che sta danneggiando e non poco la corsa salvezza. La squadra di Semplici sarà da giovedì pomeriggio in ritiro in vista dello scontro diretto per la salvezza contro il Parma alla Sardegna Arena. Lo ha deciso il presidente Giulini con l'obiettivo di dare al gruppo quella compattezza e concentrazione che sembra essersi smarrita. La squadra di Semplici si allenerà giovedì pomeriggio e poi rimarrà al centro sportivo di Assemini sino al giorno della gara con gli emiliani. Contro il Parma sembra essere una gara da dentro o fuori: il Torino (con una partita in meno) dista cinque punti.

