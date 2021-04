Addio Yahoo Answer. Ecco le ultime cose che potete fare prima che chiuda la piattaforma (Di lunedì 12 aprile 2021) Leggete l’ultima domanda. Salvate l’ultima risposta. Il 4 maggio quest’anno internet non celebrerà solo la giornata dedicata alla saga di Star Wars, May the Fourth Be With You, ma anche l’ultimo giorno di attività di Yahoo Answer, la piattaforme per fare domande e ricevere risposta di proprietà di Verizon Media Group. L’annuncio si può leggere ben chiaro in testa alla home page, con un comunicato che rimanda anche a una pagina di FAQ. Cos’è Yahoo Answer? Ci sono sempre state tre categorie di utenti su Yahoo Answers: quelli che facevano le domande, quelli che rispondevano e quelli che cercavano domande e risposte già fatte. Lanciato nel 2005 questa piattaforma è stata per anni il faro per chi si è bloccato davanti a dubbi di ogni tipo, da comuni ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) Leggete l’ultima domanda. Salvate l’ultima risposta. Il 4 maggio quest’anno internet non celebrerà solo la giornata dedicata alla saga di Star Wars, May the Fourth Be With You, ma anche l’ultimo giorno di attività di, la piattaforme perdomande e ricevere risposta di proprietà di Verizon Media Group. L’annuncio si può leggere ben chiaro in testa alla home page, con un comunicato che rimanda anche a una pagina di FAQ. Cos’è? Ci sono sempre state tre categorie di utenti sus: quelli che facevano le domande, quelli che rispondevano e quelli che cercavano domande e risposte già fatte. Lanciato nel 2005 questaè stata per anni il faro per chi si è bloccato davanti a dubbi di ogni tipo, da comuni ...

