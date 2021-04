X-Men: Giorni di un futuro passato: James Cameron fu il consulente sui viaggi nel tempo (Di domenica 11 aprile 2021) Per la questione dei viaggi nel tempo nel film X-Men: Giorni di un futuro passato il regista Bryan Singer consultò il collega James Cameron. Per la questione dei viaggi nel tempo nel film X-Men: Giorni di un futuro passato il regista Bryan Singer consultò il collega James Cameron. Per l'esattezza, i due passarono due ore a discutere la logica di quell'espediente narrativo sullo schermo, soffermandosi su dettagli come gli universi alternativi e la fisica quantistica. La scelta di parlarne con Cameron è dovuta alla sua esperienza in materia con il franchise di Terminator, di cui quasi tutti i capitoli cinematografici contengono almeno un ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 aprile 2021) Per la questione deinelnel film X-Men:di unil regista Bryan Singer consultò il collega. Per la questione deinelnel film X-Men:di unil regista Bryan Singer consultò il collega. Per l'esattezza, i due passarono due ore a discutere la logica di quell'espediente narrativo sullo schermo, soffermandosi su dettagli come gli universi alternativi e la fisica quantistica. La scelta di parlarne conè dovuta alla sua esperienza in materia con il franchise di Terminator, di cui quasi tutti i capitoli cinematografici contengono almeno un ...

Advertising

spyheda : dio cane a casa mia stanno guardando tutti x men giorni di un futuro passato e poi me lo spoilerano che cazzo faccio - foolsvthoms : RT @PadfootBlack__: James McAvoy in x men giorni di un futuro passato *chefs kiss* - chialeesi : RT @PadfootBlack__: James McAvoy in x men giorni di un futuro passato *chefs kiss* - PadfootBlack__ : James McAvoy in x men giorni di un futuro passato *chefs kiss* - eccoda : Sto guardando x men - giorni di un futuro passato e come sempre lo associo a 'Nubi di ieri sul nostro domani odiern… -