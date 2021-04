Vaccini per i 600 calciatori di Euro2020: la UEFA vuole evitare contagi (Di domenica 11 aprile 2021) La commissione medica della UEFA lavora per attuare una vaccinazione di massa per i 600 calciatori che parteciperanno a Euro2020 Il cluster Italia che ha portato al contagio di otto calciatori azzurri e di quattro membri dello staff (tra cui Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani), ha fatto riflettere la UEFA in vista di Euro2020: si vogliono evitare contagi e la soluzione sarebbe solo una, vaccinare in massa i calciatori. Come riporta il Corriere dello Sport, sono 600 i calciatori che prenderanno parte all’Europeo che avrà inizio (con tutti gli scongiuri del caso) da Roma: la commissione medica della UEFA studia il piano per evitare i contagi e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) La commissione medica dellalavora per attuare una vaccinazione di massa per i 600che parteciperanno aIl cluster Italia che ha portato alo di ottoazzurri e di quattro membri dello staff (tra cui Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani), ha fatto riflettere lain vista di: si voglionoe la soluzione sarebbe solo una, vaccinare in massa i. Come riporta il Corriere dello Sport, sono 600 iche prenderanno parte all’Europeo che avrà inizio (con tutti gli scongiuri del caso) da Roma: la commissione medica dellastudia il piano pere ...

