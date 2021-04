Turchia e Ucraina: alleanza militare che irrita Putin (Di domenica 11 aprile 2021) L’Ucraina è un pezzo consistente del gioco geopolitico dopo l’annessione della Crimea alla Russia. E questo lo sa bene Erdogan che ne approfitta per rilanciare la proiezione di potenza turca in questo bacino idrografico comune. E limitare quella russa. Soprattutto dopo l’improvviso riaccenderesi delle tensioni nell’Ucraina orientale. Seguite dalla decisione da parte del Cremlino di Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) L’è un pezzo consistente del gioco geopolitico dopo l’annessione della Crimea alla Russia. E questo lo sa bene Erdogan che ne approfitta per rilanciare la proiezione di potenza turca in questo bacino idrografico comune. E limitare quella russa. Soprattutto dopo l’improvviso riaccenderesi delle tensioni nell’orientale. Seguite dalla decisione da parte del Cremlino di

ArielloGiuliano : @flayawa Nel mar di Marmara, sulla questione canale Istanbul, accesso per mar nero e Ucraina, c'è una delle situazi… - Flavr7 : RT @MarianoGiustino: #Erdogan ha forgiato una cooperazione militare con l'#Ucraina. I droni turchi #Bayraktar TB2,sistemi d'arma già effica… - JunipersV : RT @EsteriLega: UCRAINA: ERDOGAN, TURCHIA NON RICONOSCE L'ANNESSIONE DELLA CRIMEA Ankara, 10 apr - (Nova) - thewaterflea : RT @EsteriLega: UCRAINA: ERDOGAN, TURCHIA NON RICONOSCE L'ANNESSIONE DELLA CRIMEA Ankara, 10 apr - (Nova) - RobertoFiem : Russia, Turchia, Ucraina: verso la guerra. -