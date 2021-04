Torino | pensionato uccide moglie | figlio disabile e padroni di casa a Rivarolo Canavese Poi | si spara | è grave

Advertising

MgraziaT : RT @daniele_tissone: Altro detentore di arma regolarmente posseduta compie, con la propria pistola, una strage.. Pensionato fa strage nel… - ilmessaggeroit : Torino, pensionato uccide moglie, figlio disabile e padroni di casa a #rivarolo canavese. Poi, s... - daniele_tissone : Altro detentore di arma regolarmente posseduta compie, con la propria pistola, una strage.. Pensionato fa strage… - rep_torino : Pensionato fa strage nel Canavese: quattro vittime, poi tenta il suicidio, è grave [di Cristina Palazzo] [aggiornam… - rep_torino : Pensionato fa strage nel Canavese: quattro vittime, poi tenta il suicidio, è grave [di Palazzo Cristina] [aggiornam… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino pensionato

L'uomo che ha sparato, uccidendole, è ora in gravi condizioni in ospedale a. Sul posto ... Erano state colpite nelle ore precedenti con una pistola da un inquilinoche, durante le fasi ......persone decedute nelle ore precedenti da colpi di arma da fuoco esplosi da un inquilino... Il ferito è stato trasportato in ospedale ain gravi condizioni.Tragedia in un appartamento di Rivarolo Canavese (Torino), dove nella notte i carabinieri hanno ... Erano state colpite nelle ore precedenti con una pistola da un inquilino pensionato che, durante le ...Il killer aveva una pistola di proprietà regolarmente detenuta. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Torino in gravi condizioni. Ancora non chiaro il movente del folle gesto ...