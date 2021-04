Terribile incidente stradale | Gennaro muore a 16 anni Gravi due giovanissimi in macchina con lui Arrestato il 19enne alla guida

(Di domenica 11 aprile 2021) Ancora sangue sulle strade. Stavolta la tragedia è avvenuta nella tarda serata di sabato 10 aprile. Un ragazzo giovanissimo,Nappa, di appena 16, è deceduto in seguitoferite riportate a seguito dell’. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il giovane si trovava su un’auto lanciata a forte velocità nel centro cittadino di Qualiano, comune vicino Napoli. Al suo fianco c’erano anche due amici, Manuel Guerriero di 18e Domenico Fragalà di 19. Improvvisamente lasu cui viaggiavano ha perso l’aderenza con la strada e si è ribaltata in via Campana. Il 16enne è stato immediatamente trasportato all’ospedale Cardarelli, ma purtroppo non ce l’ha fatta. È morto pochi minuti dopo il suo arrivo nel nosocomio napoletano. L’è ...

Advertising

melitonline : L'incidente è avvenuto ieri, tra Giugliano e Qualiano Erano le 22 circa quando in Via Consolare Campana, tra Giugli… - PrimaStampa_eu : Terribile incidente stradale nel Ragusano: camion fuori controllo invade corsia opposta e si ribalta su un lato. - AlmasaRania : RT @zazoomblog: Padova terribile incidente: tra le lamiere un’intera famiglia - #Padova #terribile #incidente: - zazoomblog : Padova terribile incidente: tra le lamiere un’intera famiglia - #Padova #terribile #incidente: - StreusaPam : Lavori terminati a quasi un anno dall’ultimo terribile incidente. #cronaca #incrocio #viarapolla… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente

La Gazzetta dello Sport

"Sono passati undici anni dalin Val Venosta. Soprattutto domani, nel giorno dell'anniversario, i nostri pensieri saranno con le vittime e con le loro famiglie e amici in lutto", ...Non avrà però in futuro molte occasioni per mostrare continuità anche in azzurro, complice anche ildel 1993.L'uomo, così, ha deciso di trasferirsi a Los Angeles per provare a sfondare nel mondo del cinema ma è rimasto vittima di un terribile incidente in motocicletta. Durante il ricovero in ospedale ...Le vittime saranno ricordate nel giorno dell’undicesimo anniversario dell’incidente: il treno che lunedì 12 aprile passerà sul luogo della frana, alle 9 del mattino, rallenterà la corsa ed emetterà du ...