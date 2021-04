Speranza lo ammette: "Vaccini? Chiari errori nella negoziazione" (Di domenica 11 aprile 2021) Federico Garau Inutile negarlo, dichiara il ministro, "i contratti potevano essere costruiti con maggiore accortezza. L'Europa paga il fatto di non avere una produzione propria" Chiari errori nella negoziazione dei contratti per la distribuzione dei Vaccini a livello europeo, alla fine lo deve ammettere anche Roberto Speranza durante l'intervista concessa a "Che tempo che fa" su RaiTre. La questione Vaccini Vari i temi affrontati dal ministro della Salute, a partire ovviamente dalla campagna vaccinale in corso e dalle problematiche ad essa connesse. Speranza ci tiene a ribadire ancora una volta la qualità del siero prodotto da AstraZeneca: "È un vaccino efficace e sicuro", dichiara il ministro a Fabio Fazio. "Si sono ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Federico Garau Inutile negarlo, dichiara il ministro, "i contratti potevano essere costruiti con maggiore accortezza. L'Europa paga il fatto di non avere una produzione propria"dei contratti per la distribuzione deia livello europeo, alla fine lo devere anche Robertodurante l'intervista concessa a "Che tempo che fa" su RaiTre. La questioneVari i temi affrontati dal ministro della Salute, a partire ovviamente dalla campagna vaccinale in corso e dalle problematiche ad essa connesse.ci tiene a ribadire ancora una volta la qualità del siero prodotto da AstraZeneca: "È un vaccino efficace e sicuro", dichiara il ministro a Fabio Fazio. "Si sono ...

Advertising

2rMarzia : RT @Maria97254741: @nonelarena @piersileri @gparagone Come faccia Sileri a rimanere viceministro di Speranza dopo tutto quello che sentiamo… - Maria97254741 : @nonelarena @piersileri @gparagone Come faccia Sileri a rimanere viceministro di Speranza dopo tutto quello che sen… - maximilianzoppi : @Fedez 2 paroline su arcuri (accusato per le mascherine) e speranza (che ammette errori sul negoziare dei vaccini)? - MaripPia : #Speranza come Conte non si scusa, non ammette mai di aver sbagliato e non chiarisce Aver investito su #Astrazeneca… - davidenegri80 : @petunianelsole Speranza che ammette qualche responsabilità è dato 1/20000000 -