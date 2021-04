Somiglianza tra Benedetta Parodi e Thomas Raggi dei Maneskin (Di domenica 11 aprile 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao ragazze! L’avete notato anche voi che Thomas Raggi dei Maneskin è identico a Benedetta Parodi? Aiuto! Simone Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 aprile 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ciao ragazze! L’avete notato anche voi chedeiè identico a? Aiuto! Simone Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post ...

cyclistwolf : Vedo una certa somiglianza tra Paradise PD e Brickleberry. - Mikydello02 : Ma la terribile somiglianza tra l’inizio di “LA PAURA DEL BUIO” dei Måneskin e “Cradles” di Sub Urban? - ON3IRATAXIA : non posso essere l'unica pazza ad aver notato la somiglianza tra angelo pintus e cillian murphy - istwood_klimt : @nerorimmel Oltre a ridere di cuore ti chiederei se per caso vedessi qualche somiglianza tra me e lui - davidismo_ : @kahlan1986 Guarda la somiglianza tra Enzo Ferrari e Mesut Ozil ?? -